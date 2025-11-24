България като Япония: Купуваш кола, само ако имаш паркомясто

Кадър Нова

София и Пловдив могат да почерпят ценен опит от Япония, става ли въпрос за паркиране. В гъстонаселената страна, за да купиш кола, трябва да докажеш, че имаш осигурено паркомясто в радиус от два километра. А и градският транспорт е добър, много хора се движат с мотори или велосипеди, разказва пред Нова телевизия японецът Сейжи Ойзуми, който от години живее у нас.

Той е сред засегнатите от реформата в платеното паркиране в София. За днес в столицата са планирани два протеста, а в неделя хората ще се съберат пред Столичната община. Основният въпрос, който ги тревожи, е как наемателите могат да получат преференциална винетка за паркиране, ако постоянният им адрес не е в София.

Проблемът засяга хиляди наематели, като точният им брой е неизвестен. Много от договорите за наем не са регистрирани в НАП – нещо, което новите правила косвено ще изкарат наяве. Без вписан договор наемателите няма да могат да кандидатстват за стикер.

Сейжи признава, че вече е изпитал трудности с българската администрация, затова предпочита да наема паркомясто срещу 250 лева на месец, за да не се занимава с допълнителна документация. За тези, които не могат да си позволят гараж, процедурата е ясна – регистрацията се извършва лично със собственика или с негово пълномощно. Наемателят трябва да смени постоянния си адрес в рамките на 30 дни и да регистрира автомобила си в София, а данъците да се плащат към Столичната община. Всичко това обаче е възможно само при съдействие от страна на хазяина.

Сейжи обяснява, че е мислил да живее и в Пловдив. Отказва го обаче отново положението с паркирането, което според него под тепетата е още по-зле.

И да, докато София започна трудната, но абсолютно необходима реформа в паркирането, администрацията в Пловдив още тупка топката и се притеснява “какво ще си кажат гражданите и ще гласуват ли за нас на следващите избори”. Но докато общината опитва да се хареса на избирателите и не прави нищо по въпроса, проблемът с паркирането в Пловдив се задълбочава, а автомобилите завземат нови и нови пространства в тротоари, зелени площи или направи в кръстовищата на кварталните улици.

А решенията отдавна са известни:

Зелена зона в кварталите и еднопосочно движение, което ще осигури повече места за паркиране.

Платено паркиране до блоковете.

Изграждане на многоетажни публични паркинги.

Край на издаването на строителни разрешителни без реално осигурени гаражи и паркоместа за бъдещите обитатели на сградите.

Край на разрешенията за промяната на статута на гаражите в офиси, бакалии и сервизи.

И най-вече – нови инвестиции в инфраструктура и обществения транспорт като алтернатива на предвижването с личен автомобил. Защото само когато си създал алтернатива, можеш да налагаш рестрикции и да изискваш от гражданите.

