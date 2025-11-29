България може да има нов космонавт скоро

Пиксабей

Институтът по космически изследвания си сътрудничи с две организации от Китай и е част от програмата "Артемида"

Учени от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към Българската академия на науките (БАН) ще участват активно в процеса по изграждане на китайска база на Луната. Това съобщи директорът на института проф. Георги Желев, цитиран от БНР.

Сътрудничество с Китай

Родните специалисти са получили покана за участие в мащабния проект след подписването на меморандум с китайска лаборатория за изследване на дълбокия Космос.

"Мястото на учените от Института по космически изследвания и технологии е едно от челните в света. 55 години наши учени са работили в почти всички сфери на космическите изследвания," заяви проф. Желев.

Той поясни, че само през последната година институтът е реализирал две ключови сътрудничества с партньори от Китай. Едното е с Технологичния инженерен център за използване на Космоса към Китайската академия на науките, а второто е насочено към изграждането на лунната база.

"Ние имаме много учени, които разработват апаратура, както знаете дозиметрите "Люлин" се използват и в момента, разположени са както на Международната космическа станция, така и в самия Космос. При конкретизиране на задачата, ние можем да изработим необходимия продукт," допълни директорът на ИКИТ.

Шанс за нов български космонавт

Паралелно с източните партньорства, България продължава активното си сътрудничество с Европейската космическа агенция и НАСА. Страната вече е част от споразумението "Артемида", което се явява естествено продължение на историческата програма "Аполо".

"И защо по тази програма да нямаме и космонавт?!" попита реторично проф. Желев, визирайки възможностите, които се отварят пред страната ни чрез участието в международните мисии.

Завръщане на младите таланти

Според проф. Желев тенденцията за изтичане на мозъци започва бавно да се обръща. Ако допреди няколко години е било трудно да се привлекат млади хора в науката, сега се наблюдава интерес за завръщане на учени в България.

Младият учен от института Милен Чанев сподели своя опит в сферата на аерокосмическата наука:

"Интересът ми към използването на географски информационни системи и сателитни данни ме доведе тук. Дисертацията ми бе на тема използването на аерокосмически методи за мониторинг на биомаса и добиви от културата лимец, отглеждан в условията на биологично земеделие," разказа Чанев. Той използва комбинация от сателитни данни и дрон технологии за прогнозиране на добивите, което помага на земеделските стопани.

Представят филм за тайконавтите

Утре, 30 ноември, в зала "Марин Дринов" на БАН ще бъде представен филмът "Синята планета през илюминатора на станцията". Събитието се организира съвместно с китайското посолство и разкрива живота на тайконавтите (китайските космонавти), както и гледките към Земята от тяхната станция.

