България може да придобие още минни ловци втора ръка от Белгия и Нидерландия

Булфото

Очакваме скоро правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за изписване на минни ловци, които ние ще придобием, каза тази вечер във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на тържественото събрание-концерт по случай 146-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на България. В празника се включи и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който поздрави личния състав на бойния флот.

Запрянов уточни, че минните ловци, макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и способностите на военния ни флот ще нараснат. По думите му дори да спре войната в Украйна минната опасност в Черно море ще остане, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!