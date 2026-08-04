България наблюдава частично слънчево затъмнение на 12 август

Снимка: Булфото

Рядко пълно слънчево затъмнение ще премине над части от Европа на 12 август. Сянката на Луната ще падне върху тясна ивица от планетата, като астрономическото явление ще може да се наблюдава частично и от територията на България, съобщават от euronews.bg, цитирани от Inews .

Лунната сянка ще започне своя път от района на Северния полюс, преминавайки през Европа, като ще закрие напълно Слънцето на определени места за малко повече от две минути. Най-добри условия за проследяване на пълната фаза на затъмнението ще има в Гренландия, Исландия и Северна Испания. За основната част на иберийската държава събитието е историческо, тъй като последното подобно явление там е било видимо преди повече от век – през 1912 година.

"В Обединеното кралство ще имаме голям късмет. Затъмнението ще бъде частично, но почти пълно – между 90 и 95 процента. Ще се случи по залез, в така наречения златен час, когато Слънцето ще бъде ниско на западния хоризонт", обяснява астрономът от Кралската обсерватория в Грийнуич Джей Фостър.

За любителите на астрономията в България затъмнението ще бъде частично. Според данните то ще може да се наблюдава от определени локации в Западна България около 20:30 часа местно време. Специалистите отбелязват, че по време на пълната фаза на местата по пътя на сянката се очакват специфични съпътстващи ефекти, като временно понижение на температурите и промени в обичайното поведение на някои видове животни.

Освен че представлява впечатляващ визуален спектакъл, затъмнението дава уникална възможност за научни изследвания. То позволява на астрономите да наблюдават директно слънчевата корона – външната атмосфера на нашата звезда, която все още крие много неизвестни за науката. По време на явлението ще бъдат извършени специализирани наблюдения със сателити на Европейската космическа агенция и с изследователски сонди.

Експертите категорично напомнят, че наблюдението на слънчевото затъмнение трябва да се извършва единствено със специални предпазни очила. Използването на обикновени слънчеви очила, опушени стъкла или други импровизирани средства не осигурява необходимата защита и крие сериозен риск от трайно увреждане на зрението поради опасното слънчево излъчване.

Редактор "Екип на Петел",

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