България настигна най-богатата страна в Европа, но по футбол

Кадър Ютуб

България вече е редом до най-богатите страни в Европа и в света по БВП на глава от населението Люксембург и Лихтенщайн.

За съжаление само на футбол.

Юристът Георги Градев, който неотдавна бе замесен в битката за председателското място на БФС, изрази мнението си за родния национален отбор по футбол след поредните 2 загуби. Именно 1:6 от Турция на българска земя и 0:4 от Испания на стадиона във Валядолид, пише Флагман.

България стана за пълен смях, изходът е само един

"След два поредни мача в квалификациите за Мондиал 2026 сме с голова разлика 1:10 — нещо, което никога не се е случвало в историята на националния ни отбор. Това е срам и позор, които трудно могат да бъдат описани с думи", пише Градев във Фейсбук и акцентира, че тимът ни още няма спечелена точка в световните квалификации.

"Докато други държави се развиват, инвестират и растат, ние продължаваме да потъваме в блатото на некадърността и безхаберието. Гонзо, който между другото е с изтекъл мандат от 12 октомври 2025 г., все още стои на поста си — без легитимност, без визия, без срам.

Тук вече няма смисъл да искаме оставка — мандатът му свърши!

Сега и моралът, и законът изискват незабавно свикване на изборен Конгрес.

Българският футбол заслужава хора, които знаят какво правят, а не такива, които просто чакат следващата заплата", коментира Градев. Той счита, че в момента Георги Иванов-Гонзо е нелегитимен на поста президент на БФС, поради юридически въпрос.

Само Люксембург, Беларус, България, Сан Марино, Лихтенщайн и Гибралтар нямат спечелена точка в препявките за Мондиал 2026 от зона "Европа" към края на квалификациите.

В социалните мрежи пък тръгнаха шеги относно президента на БФС и познанията му по чужди езици. Зевзеци се шегуват с представянето на националния ни тим и лидера на централата ни Георги Иванов-Гонзо.

