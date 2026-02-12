България научи трите си съперника в Лигата на нациите

Стопкадър УЕФА

"Лъвовете" ще срещнат преодолими отбори в турнир.

България ще се изправи срещу Исландия, Естония и победителя от Люксембург/Малта. Това отреди тегленият от 19:00 часа в Брюксел жребий за новото издание на турнира Лига на нациите.

"Трикольорите" бяха във втора урна на Лига "С", където компания им правеха съставите на Финландия, Словакия и Армения. Нашите момчета отидоха в поток С4 с водач Исландия, а именно този отбор се очертава и като основен конкурент на България за първото място.

Турнирът е важен, защото дава възможност за класиране на Евро 2028, ако не успееш да го сториш през квалификациите. За целта обаче ще трябва да спечелим групата, което ще ни изкачи и в Лига "В" за следващото издание на тази надпревара.

Лига "С"



Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан

Втора урна: Финландия, Словакия, БЪЛГАРИЯ, Армения

Трета урна: Беларус, Фарьорските острови, Кипър, Естония

Четвърта урна: Гибралтар или Латвия, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино.

Мачовете през есента ще се играят между 24 септември - 6 октомври и 12 - 17 ноември, пише Sportal.bg.

