България няма право да ремонтира танкера "Кайрос", който е под санкция

Снимка: МТС

„Морска администрация“ е издала предписания фирмата корабопритежател да измести за своя сметка и на своя отговорност негодния да плава на свой ход танкер „Кайрос“. Плавателния съд шести ден е стабилно закотвен на една морска миля от брега на Ахтопол.

“Кайрос" обаче е под санкция, а „по регламент, който е за санкциите, ремонт не може да бъде извършен на танкера. Може да му се окаже съдействие само безопасно да напусне нашия регион, българския участък. Това е.“ Това заяви в Бургас капитан Венцислав Йорданов, началник на ГД „Морска администрация“.

След изтегляне в утрешния ден „Кайрос“ остава на рейд край Бургас, до намирането от корабособственика на място за ремонт извън български териториални води.

Капитан Йорданов каза още, че Турция не е изоставила плавателния съд. По думите му става ясно, че целта на турския влекач не е била да изостави „Кайрос“ , а просто не се е справила да удържи извлачването на кораба. От турска страна са обяснили, че са съдействали на корабособственика. „Влекачът го е изоставил защото е преценил, че за него има опасност“, каза още Йорданов.

