България няма право да ремонтира танкера "Кайрос", който е под санкция

11.12.2025 / 14:21 2

Снимка: МТС

„Морска администрация“ е издала предписания фирмата корабопритежател да измести за своя сметка и на своя отговорност негодния да плава на свой ход танкер „Кайрос“. Плавателния съд шести ден е стабилно закотвен на една морска миля от брега на Ахтопол. 

“Кайрос" обаче е под санкция, а „по регламент, който е за санкциите, ремонт не може да бъде извършен на танкера. Може да му се окаже съдействие само безопасно да напусне нашия регион, българския участък. Това е.“ Това заяви в Бургас капитан Венцислав Йорданов, началник на ГД „Морска администрация“. 

След изтегляне в утрешния ден „Кайрос“ остава на рейд край Бургас, до намирането от корабособственика на място за ремонт извън български териториални води. 

Капитан Йорданов каза още, че Турция не е изоставила плавателния съд. По думите му става ясно, че целта на турския влекач не е била да изостави „Кайрос“ , а просто не се е справила да удържи извлачването на кораба. От турска страна са обяснили, че са съдействали на корабособственика. „Влекачът го е изоставил защото е преценил, че за него има опасност“, каза още Йорданов.

 

0
0
Серж (преди 15 минути)
Рейтинг: 229815 | Одобрение: 46050
Изтегляйте го навътре в морето и го оставяйте! Да се оправят!  После ще кажем, че и ние не сме успели да удържим на извличането и да го  духат!...
1
0
kjk (преди 33 минути)
Рейтинг: 161728 | Одобрение: 17778
Значи затова турците ни го набутаха в териториалните води!?!?!?;)НамусенГняв

