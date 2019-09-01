България обра медалите на европейското по кикбокс (снимки)

С много варненци в състава националите по кикбокс записаха изключително силно представяне на европейското първенство във всички стилове за деца, юноши и девойки младша и юноши и девойки старша възраст в Гьор, Унгария.

България спечели 17 златни, 9 сребърни и 13 бронзови медали в ожесточени битки между 1991 кикбоксьори от 39 държави в 255 категории, и се нареди на първо място в крайното класиране на Европа в стил Пойнт Файтинг, което се случва за първи път в историята на българския кикбокс.

За първи път в историята на кикбокса състезател от пойнтфайтинг е обявен за номер 1 на шампионата от всички татами стилове. Това е Емил Кроснов - европейски шампион при ЮСВ до 63 кг.

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай взе участие със 62-ма състезателя и заявени 76 участия в различните стилове и категории. Осем игрални полета и три ринга бяха бойните арени, които приемаха и решаваха спора кой е по-добрия.

Призьорите на България:

РИНГ

1.Денис Иванов ЮСВ фул контакт 91кг.Шампион

2.Полина Галинова ДСВ К1.60кг.2-ро място

3.Теодор Христов ЮСВ К1 75кг..3-то място

4.Георги Атанасов ЮСВ лоу кик 63.5кг. 3-то място

5. Димитър Петров ЮМВ 75кг. ЛОУ кик 3-то място

6. Христо Калайджиев ЮМВ 75кг. лоу кик 3-то място.

ТАТАМИ

Пойнт файтинг Деца 7-9 години момчета

7. Димитър Иванов 3-то място до 24кг.

8. Петър Григоров 1-во място до 27кг.

9. Николай Вучев 1-во място до 30кг.

10. Борис Деспотов 1-во място до 36кг.

11.Александър Миланов 2-ро място до +36кг.

Деца 7-9 години девойки

12. Анна Грозданова 1-во място до 24кг.

13. Александрия Карастоянова 1-во място до 27кг.

14. ОТБОРНО 1-во място Деца 7-9 години.

Кадети 10-12 години момчета

15. Пламен Божинов 1-во място до 28 кг.

16. Антонио Илиев 1-во място до 32 кг.

17. Владимир Ненов 3-то място до 37 кг.

Кадети 10-12 години девойки

18. Христина Андонова 1-во място до 37 кг.

19. Отборно 2-ро място Кадети 10-12 години

ЮМВ 13-15 години момчета

20. Даниел Пачеманов 3-то място до 37 кг.

21. Виктор Грозданов 2-ро място до 42 кг.

22. Светослав Андреев 3-то място до 42 кг.

ДМВ 13-15 години девойки

23. Андрея Илиева 2-ро място до 32 кг.

24. Моника Петкова 1-во място до 42 кг.

25. Анелия Тодорова 1-во място до 46 кг.

26. Калина Бояджиева 1-во място до 60 кг.

27. Отборно юсв 13-15 години 3-то място

ЮСВ младежи 16-18 години

28. Емил Кроснов 1-во място до 63 кг.

ДСВ девойки 16-18 години

29. Кристина Николова 3-то място до 50кг.

Лайт контакт ЮМВ 13-15 години момчета

30. Денис Петров 3-то място до 37кг.

31. Виктор Грозданов 2-ро място до 42 кг.

32. Светослав Прокопов 3-то място до 47 кг.

33. Божидар Цветков 2-ро място до 69 кг.

ДМВ13-15 години девойки

34. Моника Петкова 2-ро място до 42 кг.

ДСВ 16-18 години девойки

35. Кристина Николова 1-во място до 50 кг.

Кик лайт контакт ЮМВ 13-15 години момчета

36. Петър Димитров 2-ро място до 52 кг.

ДМВ 13-15 години девойки

37. Моника Петкова 1-во място до 42 кг.

38. Анелия Тодорова 1-во място до 46 кг.

ЮСВ 16-18 години младежи

39. Лъчезар Хаджигенов 3-то място до 69 кг.

Национални селекционери и ръководители на делегацията са Станислав Бахчеванов и Владимир Вълев, а лични и помощник треньори - Ивайло Радулов, Иво Деспотов, Иван Георгиев, Минчо Хаджиев, Иван Кръстанов, Галин Методиев и Валери Чакъров.

Рефери на надпреварата бяха Митко Костадинов и Деница Миленкова.

След награждаването българският отбор се събра и направи видео с послание към всички, които обичат спорта. " Един за всички, всички за един" бе публикуван в официалния ютуб канал на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай с послание за за споделяне.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html