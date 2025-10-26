България осъмва с буря в понеделник

Пиксабей

Небето се отваря! Нещо страшно идва до часове. Оранжев и жълт код обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за утре, понеделник. Оранжев код е за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

В останалата част от страната е в сила жълт код.Утре преди обяд валежите ще продължат, но след обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва. Интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони от Южна и Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

