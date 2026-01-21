България остава последната държава в НАТО със съветски изтребители МиГ-29

Кадър Ютуб

България е напът да остане единствената държава в НАТО, чиито военновъздушни сили оперират със стари съветски изтребители МиГ-29, пише Български военен журнал

Полша е другата държава, която все още поддържа ескадрила с 9 единици от многоцелевия изтребител. Въпросните бройки са многократно модифицирани и модернизирани през времето, така че да постигнат съвместимост със самолетите в партньорските военновъздушни сили на Алианса.

Варшава обаче е на финалната права по изпълнение на споразумение с Украйна за предоставянето на последните си 9 МиГ-а. Постигнат е пълен вътрешен политически консенсус по отношение целесъобразността на това партньорство и от необходимостта страницата с техниката от времето на Варшавския пакт да бъде затворена.

Още през 2023 г. Полша предостави на Украйна 4 броя изтребители МиГ-29, а Словакия – 13.

На Балканския полуостров Румъния се отказа от МиГ-29 още през 2003 г. в момент, в който вече беше ясно, че поддръжката на застаряващата платформа става нерентабилна.

Сърбия поддържа една ескадрила от 13 единици, но западните съседи не са част от НАТО.

Северна Македония, Косово и Черна гора не разполагат с изтребителна авиация.

Гърция и Турция никога не са разполагали със съветската платформа.

