България остава последната държава в НАТО със съветски изтребители МиГ-29
Кадър Ютуб
България е напът да остане единствената държава в НАТО, чиито военновъздушни сили оперират със стари съветски изтребители МиГ-29, пише Български военен журнал
Полша е другата държава, която все още поддържа ескадрила с 9 единици от многоцелевия изтребител. Въпросните бройки са многократно модифицирани и модернизирани през времето, така че да постигнат съвместимост със самолетите в партньорските военновъздушни сили на Алианса.
Варшава обаче е на финалната права по изпълнение на споразумение с Украйна за предоставянето на последните си 9 МиГ-а. Постигнат е пълен вътрешен политически консенсус по отношение целесъобразността на това партньорство и от необходимостта страницата с техниката от времето на Варшавския пакт да бъде затворена.
Още през 2023 г. Полша предостави на Украйна 4 броя изтребители МиГ-29, а Словакия – 13.
На Балканския полуостров Румъния се отказа от МиГ-29 още през 2003 г. в момент, в който вече беше ясно, че поддръжката на застаряващата платформа става нерентабилна.
Сърбия поддържа една ескадрила от 13 единици, но западните съседи не са част от НАТО.
Северна Македония, Косово и Черна гора не разполагат с изтребителна авиация.
Гърция и Турция никога не са разполагали със съветската платформа.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!