България отбелязва 176 години от рождението на Иван Вазов

кадър: Президентство

Празнуваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. В родния му град Сопот, както и в София, където е последният дом на поета, са организирани чествания. По време на събитията ще прозвучат части от творбите му, обичани от поколения българи - сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичният роман „Под игото”.

Същевременно Националният литературен музей, който е и първият по рода си у нас, навършва 100 години. По този повод в къщата музей „Иван Вазов” ще бъде представен двуезичен аудиогид към обновената експозиция, предаде Нова телевизия.

Редактор "Екип на Петел",

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