България отбелязва 176 години от рождението на Иван Вазов
кадър: Президентство
Празнуваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. В родния му град Сопот, както и в София, където е последният дом на поета, са организирани чествания. По време на събитията ще прозвучат части от творбите му, обичани от поколения българи - сред които незабравими стихотворения, разкази и емблематичният роман „Под игото”.
Същевременно Националният литературен музей, който е и първият по рода си у нас, навършва 100 години. По този повод в къщата музей „Иван Вазов” ще бъде представен двуезичен аудиогид към обновената експозиция, предаде Нова телевизия.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!