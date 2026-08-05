България отчете най-високия годишен ръст на промишлените цени в ЕС

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България е страната с най-голямо годишно увеличение на цените на производител в промишлеността сред всички държави от Европейския съюз през юни 2026 г., предаде БГНЕС.

На годишна база ръстът у нас достига 18,2%, а на месечна база България е сред страните с най-силен спад на промишлените цени - 1,3%. Това се случва на фона на годишно увеличение от 4,7% за ЕС и 4,6% за еврозоната, показват първите оценки на Евростат.

През юни 2026 г. спрямо май цените на производител в промишлеността са намалели с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната. Месец по-рано беше отчетено увеличение от 0,2% и в двата региона.

Най-големите месечни понижения на цените на производител са регистрирани в Литва (-1,7%), Ирландия (-1,5%), България и Гърция (по -1,3%). Най-силен месечен ръст е отчетен в Словакия (+1,1%), Румъния (+1,0%) и Естония (+0,9%).

На годишна база цените на производител в промишлеността в ЕС са се увеличили с 5,7% при междинните стоки, с 10,0% при енергията, с 2,2% при капиталовите стоки и с 2,8% при дълготрайните потребителски стоки. При недълготрайните потребителски стоки е отчетен спад от 0,7%. Без енергийния сектор общите промишлени цени са нараснали с 2,9%.

В еврозоната годишното увеличение е 6,1% при междинните стоки, 8,8% при енергията, 2,3% при капиталовите стоки и 2,9% при дълготрайните потребителски стоки, докато при недълготрайните потребителски стоки е отчетен спад от 0,6%. Без енергийния сектор промишлените цени са се повишили с 3,0%.

След България най-висок годишен ръст на цените на производител е отчетен в Румъния (+14,3%) и Ирландия (+11,4%). Единственото годишно понижение е регистрирано в Люксембург (-3,2%).

Редактор "Екип на Петел",

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