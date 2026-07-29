България отново е №9 в световната ранглиста

Стопкадър Max One

Волейболистите от националния отбор на България отново са №9 в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол.

Това стана факт, след като Словения поведе Турция с 3:0 в първата 1/4-финална среща от Лигата на нациите в Нинбо (Китай).

Турция загуби 6.65 точки и остана зад България.

Редактор "Екип на Петел",

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