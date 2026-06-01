България отстъпи на Черна гора в първата от двете си контроли през юни

Снимка: БФС

Българският национален отбор по футбол претърпя поражение с 0:1 от Черна гора в първата си контролна среща за месец юни и така сложи край на серията си от три поредни победи, включваща една от световните квалификации (2:1 над Грузия) и две от турнира "FIFA Series" в Индонезия.

Единственото попадение беше дело на Балша Секулич в 68-ата минута, който се възползва от колективна грешка на трима български защитници, предава БТА. Така негативната тенденция на България срещу този съперник продължи, като в девет мача "лъвовете" имат една победа, четири равенства и вече четири поражения. Двата отбора на българска земя се срещнаха за последно през март 2023-а година в Разград, когато Черна гора отново спечели с 1:0.

Съставът на България имаше доста експериментален вид и трудно може да се приеме, че това ще бъде изборът на Александър Димитров за есенните мачове в Лигата на нациите. От основните играчи липсваха двамата капитани Кирил Десподов и Илия Груев, вратарят Димитър Митов, Филип Кръстев - всички заради контузии, както и Петко Христов. Травми извадиха от сметките на Димитров и Станислав Шопов, Доминик Янков, Кристиян Балов.

Следващата среща на България е в петък като гост на Молдова, а Черна гора ще пътува за Кошице, за да се изправи срещу Словакия.

Първото полувреме предложи игра в средната зона на терена, като гостите създадоха две добри положения, а българите - едно. В 18-ата минута дойде и първата възможност за гостите, халфът Милан Вукотич стреля от границата на наказателното поле, но Наумов улови.

В 36-ата минута българите създадоха и най-доброто си положение за частта, макар и да не завърши с точен изстрел. Завърналият се в националния тим Патрик-Габриел Галчев направи пробив по дясното крило след двойно подаване с Марин Петков и подаде чудесно към Петко Панайотов, който обаче от десетина метра не успя да уцели вратата, макар да нямаше персонална съпротива.

Малко преди края на първата част гостите от Черна гора поставиха на изпитание на Даниел Наумов. Дритон Цамай проби от дясно, подаде на Стефан Лончар, но българският вратар плонжира и изби.

През втората част селекционерът на българите Александър Димитров направи три промени и това се отрази почти веднага на поведението на терена. Българите пренесоха събитията по-напред, а в 54-ата минута принудиха вратаря Попович да излиза рисково да чисти топката. Три минути след това Марин Петков отне от дясно, влезе навътре и подаде на Борислав Цонев. Халфът на ЦСКА 1948 премина към центъра, нагласи си топката на десния крак, но изстрелът му мина на сантиметри от гредата.

Черногорците поставиха българския вратар за първи път на изпитание през втората част в 65-ата минута, като младокът от Партизан (Белград) Милан Роганович проби и центрира, а Лончар стреля. Наумов обаче внимаваше и спаси отиващата долу до гредата топка.

Две минути по-късно обаче Черна гора излезе напред в резултата, след като Янкович направи чудесно подаване, останало неразгадаемо за Емил Ценов, Теодор Иванов и Кристиян Димитров. Балша Секулич се усети, мина през Димитров и с обръщането си прати топката в мрежата.

В ответната атака България можеше да изравни, а Петко Панайотов подаде в наказателното поле на Владимир Николов, който стреля, но топката се отби в крак на защитник на гостите.

В 89-ата минута след статично положение топката падна на крака на Георги Русев около точката за изпълнение на дузпа, но крилото на ЦСКА 1948 се забави и беше блокиран.

В добавеното време българите отново пропуснаха, като пак Георги Русев беше на стрелкова позиция. Иван Турицов завърши продължителна атака с подаване на 8-ия метър, а Русев изненадващо от толкова близо не успя да прати топката в мрежата.

Съставите:

България: Даниел Наумов, Патрик-Габриел Галчев (73 - Иван Турицов), Кристиан Димитров, Теодор Иванов, Димитър Велковски (73 - Християн Петров), Петко Панайотов (80 - Мартин Минчев), Андриан Краев (46 - Емил Ценов), Никола Илиев (46 - Борислав Цонев), Марин Петков (61 - Здравко Димитров), Тонислав Йорданов (46 - Владимир Николов), Лукас Петков (61 - Георги Русев)

Черна гора: Балша Попович, Милан Роганович (89 - Никола Шипчич), Слободан Рубежич, Игор Вуячич (46 - Стефан Милич), Андрия Ражнятович (46 - Огнен Гашевич), Милош Бърнович (58 - Марко Янкович), Стефан Лончар (80 - Марко Шимун), Милан Вукотич (59 - Андрия Булатович), Дритон Цамай, Виктор Джуканович (58 - Балша Секулич), Андрей Костич (46 - Милутин Осмаич)

