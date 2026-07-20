България отстъпи пред Франция и не се класира за финалната фаза във Волейболната лига на нациите

Снимка: Булфото, архив

Националният отбор на България отстъпи с 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) гейма пред Франция в Чикаго в последния си мач от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза в турнира, предава БТА.

Играчите на старши треньора Джанлоренцо Бленджини се нуждаеха от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите седем отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август.

Българските волейболисти обаче започнаха много слабо още от началото на мача. Те изостанаха с 0:4 точки, а до края на първия гейм успяха да стигнат до само едно изравняване, което бе при 9:9 точки.

Във втория гейм ситуацията бе много сходна, като България все пак поведе с 5:3 в началото, но Франция бързо обърна и до края не предаде водачеството.

В третия гейм българските волейболисти показаха признаци на събуждане. Те поведоха с 13:8 точки, а след това и с 16:12. Франция обаче направи серия от седем поредни точки, която доведе резултата до 19:12 в полза на "петлите".

Световните вицешампиони успяха да се върнат и да изравнят при 20:20, но до края националите записаха само още една точка.

Поражението остави България на осмо място в крайното класиране със 7 победи, 5 точки и 20 точки. Украйна взе последната квота за Финалите на Лигата на нациите също със 7 победи, но и 23 точки.

Редактор "Екип на Петел",

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