България отвя Германия

Националният тим на България записа страхотна победа над Германия в първия си мач от група Е на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините, предаде gong.bg.

Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини сразиха своя противник с 3:0 гейма (40:38, 25:22, 25:20).

Двата тима изиграха впечатляващ първи гейм, който драматично бе спечелен от родните национали при забележителния резултат 40:38. Волейболистите на България направиха твърде много грешки от начален удар, които можеха да им струват много скъпо. В крайна сметка и след известна доза късмет, националите ни се добраха да успех в гейма.

В останалите част грешките на възпитаниците на Бленджини бяха сведени до минимум, а това осигури на тима далеч по-спокойна игра.

Най-резултатен за България беше Александър Николов с 27 точки. Мартин Атанасов добави 11, а Симеон Николов – 9. За Германия капитанът Грозер завърши с 13 точки.

Победата почти сигурно осигурява на българския отбор поне второ място в групата. Следващият мач на тима е срещу Словения в понеделник от 12:30 ч. българско време.

Вижте как се разви срещата в Манила:

Първи гейм

Двубоят започна със сервиз на Алекс Грозданов, но първата точка бе за Германия. Грозер изпълни мощен сервис при 2:1, Грозданов остави топката в игра, но последва сигнал от съдийската маса за спорна топка. Реферите доста дълго прегледаха ситуацията и отсъдиха нов сервис. Последва ново изпълнение на Грозев, който този път прати топката в аут за 2:2. След много добър сервис на Илия Петков, последва разиграване и опасна атака на германците, но след блокада на Симеон Николов и Алекс Грозданов, точката бе за България – 4:4.

България поведе за първи път в гейма след ас на Алекс Николов. Той прати топката в спорна зона, в която волейболистите на Германия не успяха да реагират и България взе преднина при 6:5.

Илия Петков продължи със силните изпълнения от сервис, като след нови два аса и лоша отбрана от страна на германците, преднината на България набъбна до 14:10. Именно при този резултат дойде и първото прекъсване в гейма, поискано от германския селекционер.

Волейболистите на треньора Бленджини продължиха да играят със самочувствие и две блокади и атака на Аспарухов, „лъвовете“ увеличиха преднината си с нови две точки.

След направени промени в състава на Германия, символичните домакини реализираха три поредни точки и намалиха пасива си до 14:17. Българският тим поиска преглеждане на последната точка за евентуално докосване на мрежата от германски състезател, но то бе неуспешно. Веднага след това Бленджини използва едно от техническите си прекъсвания. Подемът в играта на германците продължи и след прекъсването, като след шеста поредна точка, реализирана от Бундестима, резултатът бе изравнен. При 17:17 дойде и второто прекъсване, поискано от Джанлоренжо Бленджини.

Мартин Атанасов успя да прекъсне серията на германците, а след това Александър Николов изпрати истински снаряд в противниковото поле, за да поведе България отново с две точки. Последва наивна грешка на Атанасов, който не се съобрази при изпълнение на сервис и времето от 8 секунди изтече преди той да вкара топката в игра.

Въпреки изключителния брак в действията на националите ни и допуснатите цели 14 грешки от начален удар, възпитаниците на Джанлоренжо Бленджини показаха изключителен характер и спасиха над десет геймбола на германците, за да се доберат до крайния успех в сета с 40:30. Александър Николов направи отличен гейм, регистрирайки 14 точки.

Втори гейм

Втората част започна с бързи две точки за България, но след две поредни грешки Германия изравни до 2:2. Германия обърна нещата в своя полза след ас на Гроцер, а след отлична контраатака резултатът стана 5:3. След ас на Симеон Николов, резултатът отново бе изравнен 6:6. Бранд стреля в аут, за да може България да поведе отново.

След ас на Симеон Николов, резултатът отново бе изравнен 6:6. Бранд стреля в аут, за да може България да поведе отново.

Волейболистите на Бленджини продължиха да диктуват събитията и да бъдат по-солидния тим в атака и натрупаха преднина от четири точки при 12:8, като при този резултат дойде и първото техническо прекъсване във втората част.

В сравнение с първия гейм, родните волейболисти значително подобриха играта си в атака и показаха изключителна ефективност. Грешките при начален удар бяха сведени до само една, което моментално се отрази и на резултата.

България не изпусна лидерството си до края на гейма, като единствената грешка от сервис дойде при първата от четирите възможности за затварянето на частта и не се оказа от никакво значение за нейния изход.

Така България си осигури комфортна преднина преди решителния трети гейм в двубоя.

Трети гейм

Третият гейм не започна по най-добрия начин за България. Още в началните минути Германия успя да натрупа преднина до 4:1, а Бленджини поиска техническо прекъсване.

Три поредни блокади от страна на нашите волейболисти доведоха до равенство 4:4. Последва ас на Александър Николов и обрат на резултата. Удар на Алекс Николов мина на сантиметри в аут за ново равенство 5:5. Играта продължи да се води точка за точка, като България поведе с два пункта при отлична блокада на Алекс Грозданов за 10:8. Веднага след това последва грешка на германците в атака.

Волейболистите на Бленджини изцяло взеха инициативата и поведоха уверено в срещата. Алекс Николов направи страхотна атака за 15:12, а отново той направи 16:13 в полза на родните национали.

България се възползваше умело от всяка колеблива игра на своя противник и успя да доведе нещата до седем мачбола при 24:17. След два аса на Георг Гроцер, опитният волейболист прати топката в мрежата, за да осигури ценния успех за България в мача при 25:20 и 3:0 гейма.

FT ГЕРМАНИЯ - БЪЛГАРИЯ 0:3 (38:40, 22:25, 20:25)

Германия: 17 Ян Цимерман, 9 Георг Гроцер, 22 Тобиас Бранд, 19 Ерик Рьорс, 21 Тобиас Крик, 19 Антон Бреме – Леонард, Либеро - Гравен

Селекционер: Михал Винярски

България: 3 Илия Петков, 23 Александър Николов, 8 Аспарух Аспарухов, 1 Симеон Николов, 4 Мартин Атанасов, 11 Алекс Грозданов, Либеро - Дамян Колев

Селекционер: Джанлоренцо Бленджини

