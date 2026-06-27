България победи Канада в Лигата на нациите

Кадър Спортал

Волейболистите от националния отбор на България победиха драматично коравия тим на Канада с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:19, 15:11) в третата си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения), предаде Спортал.

"Лъвовете" започнаха страхотно на турнира, като удариха световния шампион Италия с 3:2 гейма, след което изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения с 2:3.

От друга страна Канада стартира с две загуби с по 1:3 - от Словения и отлично представящия се до момента тим на Украйна.

Националите поведоха с 4:2 след атака на Алекс Грозданов в центъра. Миг гениалност на Мони Николов и 5:3. Ас на Александър Николов и 7:4. Мощна атака на Александър Николов и 8:6. Нова атака на Александър Николов направи резултата 9:6. Ас на Илия Петков - 10:6. Сервис със скорост 123 км/час на Мони Николов и ас - 13:7. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Атака на Алекс Грозданов в центъра направи 15:10. Великолепна атака на Александър Николов от зона 2 по диагонала направи резултата 20:14. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Технична атака на Мартин Атанасов и 21:15. Атака на Мартин Атанасов от зона 4 по блокадата - 22:18. Александър Николов атакува технично от зона 4, но видео чека даде точка на Канада - 22:21. националите стигнаха до геймбол при 24:23. Александър Николов атакува в аут и Канада стигна до геймбол при 25:24. Броуди Хофър би сервис в аут - 25:25. Александър Николов атакува в аут и Канада спечели първата част с 27:25.

Алекс Николов изведе Бълграия напред в началото на втората част с 4:1. Атака на Мартин Атанасав и 5:2. Атака на Алекс Грозданов в центъра и 13:8. Националите дръпнаха с 16:12. Ерик Сисна намали разликата само на 1 точки при 15:16. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Ас на Джейсън Хауои и равенство при 16:16. Мони Николов пусна технично за 17:16. Великолепна комбинация Мони Николов - Алекс Николов и 18:16. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Шерън Върнън-Еванс атакува в аут и 19:16. Илия Петков атакува по блокадата в центъра за 20:17. Грешка на канадците и 21:17. Дейниъл Люис взе второ прекъсване за Канада във втората част. Мартин Атанасов се справи с тройна блокада 22:18. Шерън Върнън-Еванс би сервис в мрежата и 24:21 и геймбол за националите. Алекс Николов атакува по диагонала от зона 4 в дълбочина и 25:22 за България във втората част.

Атака на Александър Николов и 1:0 за България в началото на третата част. Канада поведе с 5:2. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Атака в центъра на Алекс Грозданов и 3:5. Ас на Але4кс Грозданов и 4:5. Мощна атака на Аспарух Аспарухов и 6:9. Блокада спря атака на Александър Николов - 6:10. Канадците поведоха с 5 точки при 11:6. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Денислав Бърдаров атакува над блокадата за 7:11. Александър Николов отигра в атака много трудна топка за 8:12. Ас на Мони Николов и 9:12. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Пайп на Алекс Николов и 10:12. Тройна българска блокада заработи без грешка за 11:12. Грешка на канадците и равенство при 12:12. Отлична комбинация в центъра Мони Николов - Алекс Грозданов - 13:13. Мощна атака на Аспарух Аспарухов и ново равенство при 14:14. бомбена атака на Алекс Николов по диагонала от зона 4 - 15:15. Ас на Аспарух Аспарухов - 16:15. Мощна атака на Алекс Николов направи резултата 19:18. Страхотна атака покрай двойната блокада на Денислав Бърдаров - 20:19. Блокада спря атака на Аспарух Аспарухов и 21:24. Александър Николов атакува в аут и Канада спечели третата част с 25:21.

Ас на Денислав Бърдаров и националите поведоха с 5: в началото на четвъртата част. Илия Петков атакува в центъра за 9:8. Технична атака на Аспарух Аспарухов и 12:11. Шерън Върнън-Еванс атакува в аут - 13:11. Блокаут на Денислав Бърдаров - 14:12. Ас на Алекс Николов и 19:15. великолепна комбинация Мини Николов - Алекс Николов - 20:15. Денислав Бърдаров заби единична блокада срещу атака на Шерън Върнън-Еванс - 23:18. Ас на Мони Николов и България спечели четвъртата част с с 25:19.

Атака на Аспарух Аспарухов и България поведе с 2:0 в началото на тайбрека. Тройна българска блокада направи резултата 3:0. Ас на Мони Николов и 4:0. Денислав Бърдаров атакува прецизно за 5:1. Отлична атака в центъра на Илия Петков и 8:6. Блокаут на Алекс Николов и 10:7. Технична атака на Алекс Николов и 11:8. Денислав Бърдаров атакува в аут - 11:10. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Денислав Бърдаров атакува успешно от зона 4 за 12:10. Ас на Денислав Бърдаров - 13:10. Дейниъл Люис взе прекъсване за Канада. Блокаут на Алекс Николов и мачбол при 14:11. Мощна атака на Алекс Николов и 15:11.

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