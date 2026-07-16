България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

снимка: МВнР

България подписа Киевската декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“, с която признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. Документът беше публикуван на официалния сайт на президента на Украйна и беше подписан от още девет държави партньори.

От името на България Киевската декларация беше подписана от министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Документът беше подписан още от президента на Украйна Володимир Зеленски, президентите на Албания, Гърция, Молдова и Румъния, министър-председателите на Хърватия и Словения, както и представители на Северна Македония и Черна гора.

Подписването на декларацията идва само часове след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България напуска „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна. По думите му страната не участва в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Киев, тъй като според него решението на конфликта трябва да бъде постигнато чрез активна дипломация, а не чрез военна ескалация, предаде "Дарик".

Прави впечатление, че в съобщението, разпространено до медиите от пресцентъра на Министерството на външните работи, липсва информация за подписването на Киевската декларация.

В декларацията се посочва, че участниците надграждат постигнатото на предишните срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса и потвърждават, че форматът „Украйна – Югоизточна Европа“ остава важна платформа за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност. Отбелязва се още, че провеждането на форума в Киев в Деня на украинската държавност има символично значение и подчертава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност.

Документът потвърждава подкрепата за устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в защитата на неговата национална идентичност, свобода и бъдеще срещу руската агресия. В него се заявява още, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украйна.

Подписалите държави осъждат незаконната, непредизвикана и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна и призовават Москва незабавно да прекрати войната, да върне всички незаконно депортирани и принудително разселени украински граждани, включително деца, както и да освободи всички незаконно задържани цивилни и военнопленници.

В декларацията се осъждат и засилените руски атаки срещу Киев, други украински региони и енергийната инфраструктура на страната. Участниците подчертават необходимостта от укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително чрез предоставяне на системи и ракети, способни да прихващат балистични ракети.

Документът потвърждава и подкрепата за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници, включително териториалните ѝ води.

Държавите, подписали декларацията, призовават и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика.

Освен това те заявяват готовност активно да участват във възстановяването и следвоенното изграждане на Украйна, в хуманитарното разминиране, възстановяването на околната среда и подкрепата за засегнатите общности в сътрудничество с международни финансови институции, международни организации и частния сектор.

Единствената държава, която не се присъедини към документа, е Сърбия. Президентът Александър Вучич отказа да подпише заключителната декларация от срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Според декларацията следващата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ ще се проведе в Словения през 2027 година.

Редактор "Екип на Петел",

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