България поема командването на Черноморска група за противоминни мерки

Булфото

България ще поеме командването на Черноморска група за противоминни мерки. Откакто започна да функционира на 1 юли 2024 г., групата е провела 10 активации. Командването се сменя на всеки шест месеца между трите държави. В момента Турция изпълнява командването, което в сряда ще бъде предадено на България, предаде Анадолксата агенция.

В групата влизат България, Румъния и Турция. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара трите държави подписаха изменение на меморандума, уреждащ групата, с което към мисиите на групата се добавя защитата на критичната подводна инфраструктура, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС.

Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че изменението на меморандума за разбирателство е подписано от министрите на отбраната на трите държави в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Министерството посочи, че подписването отразява общия ангажимент на трите съюзници за укрепване на сигурността в Черно море и засилване на съюзническото военноморско сътрудничество.

Според него защитата на критичната подводна инфраструктура изисква „комплексен, интегриран и дългосрочен подход“, като групата за противоминни мерки е пример за регионална оперативна съвместимост, която активно допринася за сигурността в Черноморския басейн.

Според ведомството мисиите, изпълнявани от Военноморските сили на Румъния съвместно с регионалните партньори, спомагат за поддържането на постоянно военноморско присъствие в цялата зона на отговорност на Румъния, включително в нейната изключителна икономическа зона, като служат не само като средство за възпиране, но и като способност за бързо реагиране.

Меморандумът за създаването на Черноморската група за противоминни мерки беше подписан от трите държави на 11 януари 2024 г., с което беше създадена първата по рода си тристранна инициатива между съюзниците от НАТО, граничещи с Черно море.

Основната мисия на групата е да гарантира свободата на корабоплаването чрез наблюдение, операции по противоминни мерки, обезвреждане на морски опасности и дейности по търсене и спасяване.

Румънският миночистач „Капитан Константин Думитреску“ ще участва в 11-ата активация на групата от 9 до 24 юли, като ще подпомага морското наблюдение и свободата на корабоплаването по време на многонационалното учение BREEZE 2026.

Редактор "Екип на Петел",

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