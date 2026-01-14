реклама

България получава безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, ремонтът им обаче ще струва 42 мил. евро

14.01.2026 / 12:09 5

Булфото

Министерски съвет удобни сключването на договор между България, Белгия и Нидерландеия за придобиване на 7 кораба - минни ловци, с което стартираме още един модернизационен проект за превъоръжаване на нашите военни сили. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседание на Министерски съвет. 

"4 от корабите ще бъдат предоставени от Белгия и три от Нидерландеия. Цената на тези кораби е политическа, представят се безплатно, но сумата за ремонт е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде след като завършат процедурите по предогаваряне. И сега разполагаме с 3 такива кораба, доставени също то Белгия и Нидерландеия, вече имаме опит с тези кораби. Тази доставка е изключително важна", обясни той, цитиран от Фокус.

Запрянов заяви, че се очаква да се стартира и модернизацията и превъоръжаването на армията ни по европейския механизъм SAVE.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
уйчо (преди 29 минути)
Рейтинг: 122173 | Одобрение: 6868
Дейба и модернизацията ви дейба!
2
0
kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 559607 | Одобрение: 106167
Ееееее, няма да се отдалечават много, много в локвата, че да е лесно да ги дърпат за ремонт....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
село варна (преди 1 час)
Рейтинг: 31564 | Одобрение: 464
Нали ни подариха гумени лодки, не прекалявайте 
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 172223 | Одобрение: 18633
На Украинците им дадоха безплатни Ф16 дето не са в НАТО,а на нас като членки ни пробутват скраб за модернизация!!!:errm:БолестНамусен С такива съюзници, врагове не ни трябват!!!;)НамусенАнгелчеСами ще се унищожим!!!БолестНамусен:errm:
2
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 51346 | Одобрение: 11976
Модернизацията на флота се извършва със снети от въоръжение съдове за скраб. Ремонта им ще струва колкото нови. Модернизация, забравих кавичките.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама