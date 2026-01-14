България получава безплатно противоминни кораби от Белгия и Нидерландгия, ремонтът им обаче ще струва 42 мил. евро

Булфото

Министерски съвет удобни сключването на договор между България, Белгия и Нидерландеия за придобиване на 7 кораба - минни ловци, с което стартираме още един модернизационен проект за превъоръжаване на нашите военни сили. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседание на Министерски съвет.



"4 от корабите ще бъдат предоставени от Белгия и три от Нидерландеия. Цената на тези кораби е политическа, представят се безплатно, но сумата за ремонт е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде след като завършат процедурите по предогаваряне. И сега разполагаме с 3 такива кораба, доставени също то Белгия и Нидерландеия, вече имаме опит с тези кораби. Тази доставка е изключително важна", обясни той, цитиран от Фокус.



Запрянов заяви, че се очаква да се стартира и модернизацията и превъоръжаването на армията ни по европейския механизъм SAVE.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!