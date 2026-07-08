България получава седем кораба за борба с мините в Черно море

Стопкадър бТВ

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за борба с морските мини в Черно море, съобщи Министерството на отбраната. Меморандумът е сключен по време на срещата на върха на НАТО, в която участва министър-председателят на България Румен Радев, съобщи БТВ.

България ще продължи да подкрепя Украйна, увери преди срещата на върха в Анкара премиерът Румен Радев. Едно от първите решения на новото правителство беше да спре военната помощ за Украйна, но не и търговията.

„Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет. Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, каза Румен Радев, министър-председател на България.

Редактор "Екип на Петел",

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