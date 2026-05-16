България получи награда за най-добро артистично изпълнение на Евровизия
Кадър Фб
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия“, пише БНТ.
Часове преди началото на големия финал тази вечер Дара (Dara) и сценичният екип на Bangaranga получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.
Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.
Медийният приз е за Австралия, представена от Делта Гудръм с Eclipse, а отличието за композиция отиде при Сьорен Торпегаард Лунд (Дания) за песента Før vi går hjem.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!