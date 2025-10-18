България получи още два изтребителя

Стопкадър бТВ

Армията ни се сдоби с нови бомбардировачи.

Още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево в събота, 18 октомври. Церемонията по посрещането събра министъра на отбраната Атанас Запрянов, командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на базата полковник Методи Орлов, както и представители на мисията на САЩ в България.

"Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ. Вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета. В навечерието на 2026 година ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук нататък започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане," каза министърът на отбраната, цитиран от bTV.

Атанас Запрянов подчерта усилията за създаване на подходящи условия за пълноценната подготовка на пилотите в Граф Игнатиево. Той припомни, че в началото на мандата му от 49 договора за строителство на инфраструктура в авиобазата само един обект е бил завършен и приет.

"Сега имаме приети 17 обекта в рамките на 2024 и 2025 година и още толкова в процес на приемане. Важно е да се отбележи, че успяхме да ускорим значително изграждането на сградата за монтиране на тренажора, тъй като освен самолети е от изключителна важност да имаме и инсталиран тренажор за подготовката на нашите летци," заяви министърът.

Новите два български изтребителя F-16 Block 70 са бойни едноместни самолети. Те пристигнаха в страната с опознавателни знаци на Военновъздушните сили на САЩ и предстоят процедурите по техническото и летателното им приемане.

До края на 2025 година в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем самолета, като шест от тях вече са в България. След изпълнението и на втория договор българските Военновъздушни сили ще разполагат с една пълна ескадрила от 16 изтребителя F-16 Block 70.

Освен самолетите, продължават доставките и на допълнително оборудване, резервни части и консумативи по договора, пише dunavmost.com.

