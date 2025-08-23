България полудя по една зелена храна от далечни страни

Пиксабей

Тя има ярки сини или зелени багри и множество ползи за здравето. Спирулината! Сладководните водорасли, които биват наричани чудото на природата. Спирулина най-често можем да намерим под формата на прах или хранителни добавки, в комбинации с други суперхрани или самостоятелно. Чудесна добавка е към здравословните рецепти за смути, пише Днес.бг.

Защо да я добавите в тези напитки?

Спирулината е много богата на витамини, минерали, като манган, макронутриенти и растителни съединения. Този впечатляващ хранителен профил е ключов аспект от това, което отличава спирулината като истинска суперхрана.

Осигурява ни растителни протеини. Тя съдържа около 16 грама протеини на четвърт чаша. Протеинът е жизненоважен за здравето на кости, мускули, кожа, коса, нокти и почти всеки друг вид тъкан в тялото. Той повишава имунитета и задвижва метаболитните реакции, необходими за подобряване на храносмилането, подпомага възстановяването на тъканите и предотвратява загубата на мускулна маса.

Протеинът е важен и за поддържане на здравето на мозъка и здравословната функция на кръвните клетки. Освен чрез животински продукти, можем да си го набавяме и чрез растителни, като боб, леща, семена от чиа, ядки, спирулина.

