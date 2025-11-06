България представя доклад за правата на човека в Женева

Снимка: Пиксабей

Националният доклад на България за предприетите действия за укрепване на защитата на правата на човека в нашата страна в периода 2020-2025 г. ще бъде представен официално в Женева, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Представянето ще бъде в рамките на IV-ия цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека.

Българската делегация е ръководена от министъра на външните работи Георг Георгиев.

Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека, заяви от трибуната на ООН премиерът Росен Желязков в края на септември, припомня БТА.

