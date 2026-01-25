реклама

България приключи участието си на СП по хокей на лед за младежи с победа

25.01.2026

Снимка Пиксабей

Националният отбор на България по хокей на лед за младежи до 20 години завърши участието си на световното първенство в дивизия III, група "А" с победа.

То се проведе в Зимния дворец в София.

Хокеистите ни спечелиха категорично с 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) срещу Тайланд и завършиха на второ място в крайното класиране, предава Фокус.

Две попадения отбеляза Калоян Митриков, а по веднъж се разписаха Георги Крушички, Алекс Гурков, Богомил Диков и Александър Станимиров.

Това бе четвърта победа за България в турнира.

Другите ни успехи са срещу аутсайдера Босна и Херцеговина с разгромното 8:0 и Турция с 6:1 и победа след продължение с 4:3 срещу Белгия.

Единствената загуба дойде от Тайван с 5:9 и именно това поражение остави България на второ място и лиши тима от класиране за по-горната дивизия.

Тайван спечели групата с 14 точки, три повече от България.

