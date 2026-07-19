България разби САЩ с 3 на 1 в Чикаго

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Волейболистите от националния отбор на България спечелиха много важна битка и направиха още една крачка по пътя към класирането за финалите в Лигата на нациите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини надиграха по страхотен начин домакините от САЩ с 3:1 (27:25, 22:25, 26:24, 25:18) в третия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, играна през изминалата нощ пред около 7500 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго, предада Спортал.

Така "лъвовете" вече са на 6-о място в общото временно класиране на Лигата със 7 победи, 4 загуби и 20 точки, като имат много големи шансове да играят на финалния турнир в Нинбо (Китай). В последната си среща на турнира България ще играе с олимпийския шампион Франция. Двубоят е тази нощ (19-и срещу 20-и юли) точно в полунощ 00,00 часа българско време.

Световните вицешампиони трябва да гонят нова победа, за да бъдат по-спокойни за класирането си на финалите. Но дори при загуба от "петлите", има варианти, при които България може да играе в Нинбо. За целта един от двата отбора - Турция и Украйна, които са на турнира в Група 7 в Белград (Сърбия), трябва да загуби последния си мач днес. Турците играят срещу Иран от 14,00 часа, а Украйна с Германия от 17,30 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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