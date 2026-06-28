България разби Украйна с 3 на 1 в "Лигата на нациите"

Кадър Спортал

Волейболистите от националния отбор на България изиграха днес 8-ия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини победиха силния тим на Украйна с 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения), предаде Спортал.

"Лъвовете" имаха три 5-геймови битки до момента на турнира. Първо българските момчета удариха световния шампион Италия с3:2, след това изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения с 2:3, а снощи измъкнаха нова драматична победа, но срещу Канада с 3:2.

Украйна се представя повече от отлично в Любляна, като постигна 3 победи - с по 3:1 над Бразилия и Канада и разгром срещу "Скуадра адзура" с 3:0 гейма.

Редактор "Екип на Петел",

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