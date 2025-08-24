България с 5 медала на Световното по художествена гимнастика

снимка: Iliana Raeva, фейсбук

Най-добрата българска гимнастичка Стилияна Николова спечели общо пет медала от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. В събота навръх рождения си ден тя стана световна вицешампионка в многобоя с актив 119.300. На финалите на отделните уреди тя спечели сребърни отличия за обръч (29.950) и лента (29.800) и взе бронз на бухалки (28.800).

Николова завърши пета на топка. Ева Брезалиева също показа силна игра и завърши седма на лента. В отборната надпревара в многобоя гимнастичките ни получиха сребърно отличие с общ резултат 281.550.Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана едва пета с 28.950. На лента и бухалки завърши на първо място с резултати 30.250 и 31.700.

Бронзов медал за лента взе украинката Таисия Онофрийчук, а втора на бухалки завърши Амалия Лика с резултат 29.000. И за двете гимнастички това бяха единствени отличия от първенството.

Междувременно Българският ансамбъл-жени по художествена гимнастика се класира на 5-о място във финала с 5 ленти на 41-вото Световно първенство в Рио де Жанейро 2025. Нашите момичета получиха сбор от 24.750 точки (D – 12.000; A – 7.650; E – 5.400).

Златните медали останаха за Китай с резултат 27.550, следвани от Япония с 26.650 и Испания с 25.950, които допълниха почетната стълбичка, допълва Нова тв.

Българките показаха характер и успяха да намерят място сред най-добрите ансамбли в света, запазвайки традициите на родната школа в художествената гимнастика.

