България с първи три финала на европейското по аеробика в Азербайджан

Българските състезатели се класираха за три финала в първия ден на квалификациите на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Ганджа (Азербайджан).

Тройката 15–17 години Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова спечели първо място в пресявките с 18.550 точки, а Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева останаха извън финала с резултат от 16.350 точки и 19-о място, предаде БНР.

При смесените двойки Стефани Лечева и Атанас Благоев получиха четвърта оценка от 18.000 точки и също намериха място сред най-добрите осем на Стария континент.

Атанас Благоев зае десето място при юношите 15–17 години, като получи оценка от 17.900 точки и не попадна сред финалистите.

При девойките 12–14 години Николета Сарафимова влиза на финала с четвърта оценка (17.850 точки) в пресявките, а Ива Агова е първа резерва (17.300 точки). Диана Тенева получи за изпълнението си 17.250 точки и също остана извън първите осем.

При групите в тази възраст, с резултат 14.675 точки, Ванеса Кутрянова, Анна Пашова, Мария Чепрокова и Аля Насер не успяха да намерят място във финала и останаха на 11-о място.

Европейското първенство продължава днес с още квалификации, като България ще има представители в индивидуално девойки 15–17 години: Виктория Крушарска, Неда Запрянова и Стефани Лечева, както и тройки 12–14: Николета Сарафимова, Диана Тенева и Мария Хвойнова.

