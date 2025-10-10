България с тежка загуба от Португалия в квалификация за Европейското за младежи

кадър: Диема спорт

Отборът на България (U21) допусна тежко поражение с 0:3 от Португалия (U21) в сблъсък от третия кръг на квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Попаденията за домакините реализираха Родриго Мора (58), Тиаго Паренте (66) и Густаво Варела (79).

След само 120 секунди игра Георги Лазаров пусна добро подаване към Борислав Рупанов, който не се забави и стреля, но опитът му прелетя далеч от целта.

Отговорът на домакините не закъсня и още в следващата атака Родриго Мора проби по десния фланг, след което центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля, но Пламен Андреев изби. При добавката Тиаго Паренте прати топката в гредата. В 22-ата минута Диего Родригес опита шут от далечна дистанция, но стражът на "лъвовете" се намеси на ниво.

В 41-ата минута Густаво Са връхлетя върху топката от границата на наказателното поле, но не бе точен.

В 55-ата минута футболистите на Тодор Янчев направиха бърза атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле към Асен Митков, който обаче не успя да отправи достатъчно добър изстрел.

В 58-ата минута Португалия организира качествена атака и след опасна топка от левия фланг, доставена от Тиаго Паренте, звездата на тима Родриго Мора се освободи и с едно докосване я прати в мрежата на Пламен Андреев.

Задачата пред "лъвовете" стана още по-сложна в 65-ата минута, когато Георги Лазаров получи втори жълт картон от главния съдия и по този начин остави отбора с 10 души на терена.

Две минути по-късно падна и втори гол във вратата на България. Резервата Диего Травасос стреля с левия крак, а Пламен Андреев изби. При добавката обаче Тиаго Паренте не пропусна да матира стража.

В 79-ата минута Карлос Форбс центира остро към Густаво Варела, който с едно докосване изключително майсторски преодоля вратаря и направи резултата класически, предаде Спортал.

Десет минути по-късно Тиаго Габриел отправи удар с глава след центриране от корнер, но топката попадна право в ръцете на Пламен Андреев. Това бе и последната интересна ситуация в срещата.

По този начин Португалия се изкачи на върха с пълен актив от 9 точки, колкото имат и футболистите на Чехия. България остава с 4 пункта на третата позиция.

