България с важна победа за участие на ЕвроБаскет 2029

кадър: Спортал

Националният отбор на България надви Армения с 98:88 в първи мач от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата се игра в "Арена Ботевград". Третият отбор в нашата Група "В" е Норвегия.

До средата на втория период България изпитваше известни проблеми срещу гостите, но на полувремето нашите все пак изградиха преднина от 10 точки, а точно с толкова в крайна сметка спечелиха и двубоя, предаде Спортал.

Това бе повторен дебют за Любомир Минчев като селекционер на мъжкия ни представителен тим. Той бе начело на отбора и в периода 2016-2019 година. Официален дебют на терена пък направи гардът на Спартак Плевен Мартин Русев.

България излезе в "Арена Ботевград" без двете си големи звезди - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, а в състава ни се завърна опитният гард Дий Бост.

Сред зрителите в залата пък бе изпълнителният директор на БФБаскетбол Филип Виденов, за когото съвсем наскоро се появи информация, че е бил хванат да шофира пиян. Виденов беше в компанията на Златин Георгиев и Станимир Маринов.

Александър Стоименов направи много силно включване от пейката за България и завърши мача с 21 точки (7/8 от игра и 3/4 от тройката). Йордан Минчев записа дабъл-дабъл с 16 точки и 11 борби плюс 4 асистенции, а 14 точки за нашия тим реализира Борислав Младенов. Иван Алипиев и Дий бост добавиха съответно по 13 и 11 точки, като американският ветеран записа също 9 асистенции, 6 борби и 2 откраднати топки.

За Армения Андре Спайт изригна с 37 точки, а 27 отбеляза Кристиан Витал, който взе и 8 борби.

Стартови състави:

България: 1.Дий Бост, 10.Павлин Иванов, 11.Йордан Минчев, 17.Емил Стоилов, 35.Иван Алипиев

Армения: 1.Габриел Ажимеян, 5.Алберт Татевосян, 11.Андре Спайт, 12.Кристиан Витал, 77.Юра Меликян

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!