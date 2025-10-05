България се моли циклонът да ни пощади

Кадър Метео Балканс

Задаващата се обстановка е изключително сложна за прогнозиране, защото сам по себе си циклонът може да премине малко по на север-североизток, отколкото се прогнозира в момента, предаде Метео Балканс.

Една от причините е, че над Украйна и Европейска Русия атмосферното налягане ще бъде по-ниско, докато при предишната обстановка беше обратното. Това може да доведе до изместване на центъра на циклона и съответно валежите да са по-слаби.

Току-що прегледахме всички модели, за да определим точно как ще премине въпросният циклон. Затова публикуваме тези прогнози, базирани на SPM, ICON-EU, ARPEGE, EC и GFS. Обърнете внимание, че всички модели дават различни резултати. Тази несигурност може да изиграе лоша шега, затова ситуацията трябва да се следи внимателно, тъй като има риск от наводнения.

Моделът SPM прогнозира значителни валежи до 8 октомври над Централна Северна България, района на Странджа и Пловдивско.

SPM прогнозира също така значителни валежи и в района на Кюстенджа (Румъния).

Моделът за реките показва и повишаване на нивото им. Разбира се, отново подчертаваме, че това не означава 100% сигурни наводнения! Да — има предпоставка, но нивото на реките зависи и от геоложките им особености.

Тази карта служи само за ориентир.

