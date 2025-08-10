България се моли за Георги Стайков

Кадър БТВ

Като снимаше Вчера – култовият филм от залеза на соца, Георги Стайков бе студент във ВИТИЗ, а сега е на 61 години и страда от множествена склероза. Заради коварното си заболяване, екранният Ростислав е прикован в инвалидна количка и рядко напуска бургаския си дом, пише kliuki.ws

- Г-н Стайков, какви са плановете ви за 10 август, когато ще станете на 61?

- Най-вероятно ще отбележа личния си празник с приятеля ми и личен асистент Ибрям Хаджиали – Иво. Той е моите ръце и крака от доста време. Без него съм взел-дал. Със сигурност и близките ми ще се обадят да ми честитят.

- Какъв е размерът на пенсията ви?

- Искам да помоля хората, които имат възможност, да ми помогнат финансово, да дарят на банкова сметка: ВG21UNKR7000152250548, за Георги Стайков. Размерът на пенсията ми е 724 лева. Доникъде не ми стигат тези пари, особено при това заболяване. Справям се, но общо взето, винаги съм на ръба. От Швеция, където съм работил доста време, ще получавам пенсия след 3 години, когато стана на 64. Дано да оцелея дотогава, за да вземам всеки месец по 500 евро чисти пари.

Още в https://kliuki.ws/lyubopitno/aktyorat-legenda-georgi-staykov-navrah-61-iya-si-rozhden-den-mnogo-sam-napalnyal-stanal-sam-110-kila-i-se-chudya-kak-da-otslabna-s-30/248526

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!