България се моли за Любо Пенев

Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!, пише Валери Божинов за Любослав Пенев.

Една от големите легенди на българския футбол - Любослав Пенев, се бори за живота си с коварна болест. Информацията бе потвърдена от Валери Божинов, който използва профила си във Фейсбук, за да го подкрепи. "Искам да знаеш, че не си сам в тази битка", написа Божинов, който преди часове гостува в национален ефир и се разплака, докато говори за критичното състояние на друга легенда на българския футбол - Борислав Михайлов, пише Актуално.

"До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", написа Валери Божинов в профила си във Фейсбук, публикувайки снимка на Любослав Пенев.

От LUPA.bg пишат, че Любослав Пенев се намира в Германия, където състоянието му е тежко. Според непотвърдени информации, разходите по лечението на Пенев са поети от бившия капитан на националния отбор Стилиян Петров. Разходите възлизат на 300 000 евро.

Междувременно все още няма официална информация

