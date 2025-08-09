България се моли за създателя на Ретро Музея във Варна

Кадър Фб

Цветан Атанасов от Варна направи публикация в своя профил в социалната мрежа Фейсбук, която дава новини за неговото състояние. Ето какво пише той:

„Скъпи приятели, имам лоши новини !

Ракът се завърна при мен и то в още два нови органа. След първоначалните успехи преди десет месеца, когато преминах 10 химиотерапии и резултатите бяха впечатляващи. След това 12 имунотерапии, които трябваше да ми рестартират имунната система, вчерашният ренген показа, че ракът отново се е върнал и то в още по-широк мащаб. Днес се върнахме в изходно положение – отново на тежка химиотерапия. Понеделник ще заседава туморният борд по моя случай, но новините не са добри. Каква ирония, аз само преди дни си мислех, че съм победил рака. Надали имаше човек на земята да вярва повече от мен, че съм го надмогнал. Уви, не е така. Не знам как ще събера сили отново да повярвам. Толкова жилаво нещо, толкова устойчиво и коварно, не съм си представял, че има. Започвам битката отново пак с тежка химия. Този път лекарите държат да се прави колкото може по-дълго. Ще видим. От два дни не съм на себе си. Все си мисля, че трябва да подходя по-кардинално и взема по-крайно решение относно лечението. Мислех си за фенбендазол или дори ако щете сухо гладуване от 9 дни. Не знам. Идея си нямам, но се убедих, че това е страшна болест. Така и не стигнах до операция. Много е трудно след като има толкова разсейки. Моля всички, които са ми писали – „как си“, да ми простят ако не съм им отговорил вежливо и любезно, но това е най-трудният въпрос за понасяне от всеки тежко болен. Дълбоко в себе имах леки страхове и притеснения, въпреки нечовешката вяра, но сега вече всичко се сгромоляса. Пак започвам битката отначало. Въпреки многото съвети и методи, приятели, които сте ми давали, ще помоля отново, кой каквото се сети да го сподели с мен. Вече виждам, че трябва да подходя радикално. След един неуспешен кръг – химия и имуно, отново съм на химия. Докога ? Химиотерапията не може да е вечна, тялото и органите просто не издържат. Аз ядох коренчета от глухарче, куркума, джинджифил, правех си сокове от червено цвекло и моркови, алкализирах организма с алкална вода и сода, и какво ли още не… ! Нищо не помага. Ракът отново е тук. Ужас пълен. Това е, приятели. Моля да ме разберете за дългото мълчание ! Бях сигурен, че съм се излекувал, но чаках лечението да свърши и да го обявя пред вас. Жалко, не стана така. Сега трябва отново да ви призная жестоката истина. Днес се прибираме в България. Започваме отново трескаво да търсим алтернативни методи, докато сме на химиотерапията. Вече видях един път, че конвенционалната медицина все още е неспособна пред това жестоко заболяване. Човек трябва сам да се убеди в това. Започвам пак строг режим на хранене, но както писах вече, моля за всеки съвет. Ще е ценен не само за мен ако е нещо ефикасно, но ще стигне и до повече болни и нуждаещи се хора. Благодаря за огромната подкрепа и съпричастност, приятели, която ми оказахте досега ! Наистина ми трогвахте сърцето безброй пъти, и много исках да ви зарадвам с добра новина. За съжаление, съм принуден да ви кажа поредната, тежка истина с моето заболяване. Прегръщам ви силно.

Все пак ще се боря. Но, този път съм готов да се подложа на нещо иновативно, експериментално и крайно ако щете. Нямам какво да губя. Това е.

Обичам ви !

0886001070 – който желае може да ми звънне или пише на вайбър или whatsApp.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!