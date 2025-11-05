България се присъединява към инициативата "EU SST Partnership"

Пиксабей

Министерският съвет прие Решение за одобряване на присъединяването на Република България към инициативата „Ell SST Partnership“. Инициативата цели да укрепи сътрудничеството между страните членки на Европейския съюз в областта на космическото наблюдение и проследяване. Осигуряването на устойчив и конкурентен европейски космически сектор е не просто иновационен приоритет, а стратегическа необходимост за постигане на устойчивост и безопасност, посочват от МС.

Системата за SST разполага с мрежа от наземни и космически сензори, способни да наблюдават и проследяват космически обекти, заедно с възможности за обработка, целящи предоставянето на данни, информация и услуги за космически обекти, които обикалят около Земята. Услугите за SST оценяват риска от сблъсъци в орбита и неконтролирано повторно навлизане на космически отломки в земната атмосфера, както и откриват и характеризират фрагментации в орбита.

Включването на България в европейската инициатива е целесъобразно и ще допринесе за изграждането на модерна космическа екосистема, която стимулира икономическия растеж чрез развитие на българската космическа индустрия и насърчаване на международните партньорства.

