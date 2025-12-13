България се раздели на 2: 16 лева за кило сирене на Запад, 28 лева на Изток

Кадър БНТ

Драстична разлика в цените на храните между Източна и Западна България

Огромни разлики в цените на основни хранителни продукти между Варна и Благоевград установи проверка на БНТ, направена днес. Докато в югозападния град килограм сирене се търгува за 16 лева, във Варна цената му достига внушителните 28 лева.

Варненци определят града си като един от най-скъпите за живеене в страната, като сравненията с чужбина стават все по-чести.

"Повишават се всеки ден. Много са високи, вече дори в сравнение с европейските държави. Ние държим по-високи цени от Италия, Испания, това което се продава в хранителните магазини", споделят жители на морската столица пред националната телевизия.

Друг гражданин прави още по-директно сравнение със Съединените щати: "Преди две седмици се прибрах от САЩ, живея до Вашингтон, цените общо взето са същите. Цените отпреди 10 години в момента са 200% отгоре".

Разлики в цените на месото и плодовете

Проверката показва сериозни диспропорции и при други стоки. Свинското месо във Варна се предлага за 15.50 лева, което е с 4 лева по-скъпо от цената в Благоевград. Пилешкото месо също е по-евтино в Югозапада с около 2 лева за килограм.

При плодовете разликата е още по-осезаема – ябълките в малките магазини в Благоевград струват 2 лева, докато във Варна цената им гони 5 лева.

Според експерти разликата е закономерна и се дължи на логистични и икономически фактори.

"Популярният вече от години внос от Македония, Албания, Черна гора съответно ще намери своята по-близка реализация като верига на доставката, и като транспортно разстояние именно до Благоевград", заяви професор Михал Стоянов от Икономически университет – Варна, цитиран от БНТ.

Той допълни, че по-високите доходи във Варна определят и по-високата покупателна способност, което автоматично води до търсене на по-качествени и скъпи продукти.

Търговците във Варна отчитат динамика на пазара, но твърдят, че има успокоение.

"Имаше един по-сериозен ръст на стоките, които пристигаха при нас в средата на годината, сега в последните месеци има успокоение", коментира Николай Петков, главен управител на хранителна верига във Варна, цитиран от обществената медия.

Все пак има и продукти, които са по-евтини на морето. Охладената риба във Варна се продава за 14 лева на килограм, докато в Благоевград цената ѝ е с 4 лева по-висока.

