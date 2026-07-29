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България се включва в петролопровода на НАТО за война, който ще струва поне 1,2 млрд.долара. Това става ясно от прието от правителството решение на редовното си заседание в сряда. Вносители са министрите на отбраната и енергетиката.

Предложеният от Турция тръбопровод за гориво за военни цели през България ще подсигурява енергийните доставки за източноевропейския фланг на НАТО. Първа за идеята съобщи Bloomberg, а очевидно проектът е бил одобрен на срещата на върха на НАТО в Анкара, след като и България вече го задвижва, пише novinib.bg.

Планираният тръбопровод ще минава от Турция през България до Румъния и ще се използва единствено за военна цели. Смята се, че този маршрут е с около 1/5 по-евтин от алтернативните предложения, включително маршрути през Гърция или западните съседи на Румъния. Тези алтернативи биха разчитали на морски транспорт, което ги прави по-уязвими от смущения.

От днешното решение на правителството става ясно, че за проектните дейности в България ще е необходимо финансиране в размер на 10 млн. евро, което ще бъде осигурено от Министерството на отбраната по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Целите на проекта са разширяване на веригата за доставка на горива на НАТО към Източния фланг и свързване на българската мрежа с инфраструктурата на НАТО в Гърция, Турция и Румъния, пишат от правителството.

Министерски съвет определя „Булгартрансгаз“ ЕАД за възлагащ орган, който да предприеме всички действия за провеждането на предпроектното проучване. "Газопреносният оператор е единственото държавно дружество, изпълнявало аналогични проекти, и притежава значителен опит в разработването и управлението на инфраструктурни, инвестиционни и технически проекти от този мащаб. На дружеството се възлага да избере изпълнител; да сключи договор с него и да организира и координира последващите дейности", се отбелязва още в съобщението.

Войната в Украйна и конфликтите в Близкия Изток, включително прекъсванията на енергийните доставки заради затварянето на Ормузкия проток, накараха НАТО да преразгледа инфраструктурата си за доставки на гориво. Държавите членки търсят надеждна и рентабилна верига за доставки за източните членове на алианса.

Европейският съюз и НАТО се споразумяха и за инфраструктурен проект на стойност 100 млрд. евро, който ще положи основите на „военна Шенгенска зона" за ускоряване на движението на войски и оборудване в цяла Европа. Проектът включва разработването на 500 „горещи точки“, където през следващите три до четири години ще бъде създадена или укрепена инфраструктура за улесняване на военната мобилност.

"Това ще съкрати времето, необходимо за прехвърляне на войски и материали от една част на блока в друга, както за учения, така и в случай на извънредни ситуации", каза гръцкият военен министър на срещата на върха за енергиен преход: Източно Средиземноморие и Югоизточна Европа. Ще бъде създаден и споделен резерв или „пул“ от военно оборудване, по модел на механизма за гражданска защита на ЕС.

Регламентът ще бъде готов до 2027 г., а инфраструктурата - до началото на 2030 г.

Редактор "Екип на Петел",

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