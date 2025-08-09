България ще иска законодателни промени след случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка

Петел.бг

България ще поиска законодателни промени и съдействие от Европейската комисия, след като приключи проверката за сваленото от самолети четиричленно семейство, предаде Нова тв.

Една от нискотарифните авиокомпании, опериращи у нас, отказала да ги превози под предлог, че електрическата инвалидна количка на едно от децата им е опасна. Семейството тръгва на път от летище „Васил Левски” в София, но тъкмо преди самолетът да заходи по пистата за излитане, пилотът решава да свали 4-членното семейството.

Едно от двете им деца е със спинална мускулна атрофия и заради това е необходимо да се придвижва с количка, захранвана от батерии. Според пилота количката била опасна, според семейството тя е изрядна и има всички нужни документи. Въпреки това, точно количката става причина семейството да бъде свалено от самолета.

Васил, Серие и двете им деца пристигнали преди седмици от Тулуза, Франция, със същата авиокомпания и същата количка. За да се приберат обратно, идват на летището в София, преминават всички проверки и се качват в самолета.

„Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва „Трябва да слизате от самолета”, разказа Васил Тодоров. Причината за това - инвалидната количка с батерии на сина му.

„Минахме от Тулуза до Малта и после – от Малта за София. На двете летища нито при чекиране, нито в самолета сме имали проблеми”, обяснява мъжът.

„Обадих се още преди да купим билетите и да тръгнем на път, за да проверим”, обясни Серие Ходжова.

След намесата на Нова, министерството на транспорта и летищните власти, семейството е качено на друг полет, без да има проблем.

„Сигурността на полетите е безусловен приоритет, но тя трябва да върви ръка за ръка с достойнството и равните права на всеки пътник, особено когато става въпрос за пътни с физически увреждания”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Само преди няколко седмици ситуация със жена, която не беше допусната до борда обиколи не само българските, но и всички световни медии. Тогава компанията превозвач е същата.

„Прави ми впечатление, че при този превозвач това е втори случай на неравно третиране на българските граждани - не съм чул в друга държава някой друг да е третиран така”, каза още министърът.

След всичко това министърът на транспорта ще изпрати писмо до компанията, а след проверката ще се свърже и с Ирландските въздушни власти.

„Ще поискам съдействие на ЕК, включително и със законодантелни промени, с които да стане ясно, че авиокомпаниите са тези, които носят отговорността за качването на помощните средства на хората с увреждания. До омбудствмана на ЕС и до правозащитните органи”, увери Караджов.

Министърът коментира и предположението, че служителите на авиокомпаниите са стимулирани да насърчават дребнавост по отношение на багажа.



„Дават нещо като награди или бонуси за всеки върнат багаж, за да може да се доплатят 65 евро, това е абсолютно брутална практика, ако се докаже”, каза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!