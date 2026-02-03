България ще кандидатства за вписване на Розовата долина в ЮНЕСКО

снимка МВнР

България ще подаде апликационни форми за вписване на Розовата долина в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и за регистрацията ѝ в Глобалната селскостопанска система на Организацията за прехрана и земеделие. Това стана ясно по време на дискусия между представители на държавната и местната власт, културни институции, розопроизводители и преработватели, проведена в зала „Иван Милев“ в Казанлък, предаде кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

Инициативата е съвместна между Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.

Форумът беше открит от председателя на асоциацията Гергана Андреева. Приветствия отправиха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева и експертът в дирекция „ООН и глобални въпроси“ към Министерството на външните работи Дафинка Прокопова. Презентация за състоянието на сектора представи директорът на дирекция „Растениевъдство“ в Министерството на земеделието и храните Петър Кировски.

В дискусията участваха още заместник-областният управител на Стара Загора Петко Карагитлиев, председателят на Селскостопанската академия проф. дн Стефан Гандев, кметове и заместник-кметове на общини от региона, представители на културни институти и читалища, както и представители на сектора.

Гергана Андреева подчерта, че целта на инициативата е опазването и популяризирането на Розовата долина като нематериално културно и стопанско наследство със световно значение. По думите ѝ фокусът е върху съхраняването на традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и върху възможностите за регионално и международно сътрудничество чрез механизмите на ЮНЕСКО и FAO.

Кметът на Казанлък Галина Стоянова заяви, че именно местната общност и розопроизводителите са пазителите на традицията в Долината. Тя изрази надежда инициативата да утвърди розопроизводството като национална ценност и подчерта, че България е разпознаваема в света с маслодайната роза и Фестивала на розата, но е необходимо по-активно институционално усилие за утвърждаване на тази традиция като поминък и култура.

Стоянова отбеляза, че и други държави имат интерес към подобни инициативи с производството на лавандула и изрази надежда идеята да получи силна подкрепа на всички нива, за да се направи процеса по-бърз и динамичен. „Очаквам го, защото сме получавали подкрепа в не една битка за розовото масло“, каза тя и изрази надежда инициативата да има успех.

Надявам се това да е пътят, който ще извървим всички заедно, каза Амелия Гешева. По думите ѝ подобна кандидатура е акт на признание, марка, която отличава държавата за опазваното културно наследство и социални практики. Тя напомни, че тази година, по инициатива на министъра на туризма Мирослав Боршош, е обявена за година на културното наследство.

„Обявихме я за такава, давайки си сметка, че ако нещо ни отличава като дестинация, то това не е са само природните дадености, а и традициите, които пазим, занаятите, с които могат да се запознаят всички, които идват в България“, посочи Гешева.

Тя отбеляза, че по отношение на обявената инициатива първата най-важна е първата стъпка, а именно местната общност да се събере и да инициира подобно действие. От името на министър Боршош тя увери, че Министерството на туризма ще съдейства с всичко необходимо, за да спомогне предстоящия процес по кандидатстване.

Много битки са водени през последните години, но когато нещо тръгва като хубава инициатива, трябва да сме абсолютно заедно, каза Петър Кировски. Той подчерта, че Министерството на земеделието и храните винаги е защитавало интересите на розопроизводството и такава е политиката, а участието днес е потвърждение на това и на желанието на ръководството инициативата да стане факт.

Дафинка Прокопова от Министерството на външните работи изрази увереност, че чрез координирани усилия ще бъдат изработени решения, които да доведат до международно признание на розовото масло и културните ценности на Розовата долина както в рамките на FAO, така и на ЮНЕСКО.

По време на дискусията подкрепа за инициативата изразиха представители на местната власт, културни институции, читалища, както и розопроизводители и преработватели от региона, предаде БТА.

