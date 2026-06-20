България ще настоява за специален статут на маслодайната роза

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Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз.

България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, предаде БНР.

Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както и един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкият характер на дейността, както и намаляването на площите с рози създават сериозни проблеми в сектора.

Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата Обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука - да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика.

Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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