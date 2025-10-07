България ще поиска усилване на охраната на въздушното си пространство със средства на съюзниците

снимка: МО

Имаме намерение и водим преговори да поискаме усилване на охраната на въздушното пространство на България със средства на съюзниците, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарната комисия.

Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление, каза министър Запрянов, цитиран от БТА.

Искането е след като дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна в средата на септември, а преди това Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

