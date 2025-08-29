реклама

България спешно е регистрирала нова ваксина

29.08.2025 / 20:47 0

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

България спешно е регистрирала, това е станало вчера, ваксина срещу шарката при дребни преживни животни.

Министерството на земеделието вече е провело среща по темата в Европейската комисия и има готовност за ваксинация. Получихме одобрение за ваксина, вчера ваксина е регистрирана за територията на нашата страна, стана ясно от сумите на министъра на земеделието и хранте Георги Тахов.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама