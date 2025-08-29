България спешно е регистрирала нова ваксина

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

България спешно е регистрирала, това е станало вчера, ваксина срещу шарката при дребни преживни животни.

Министерството на земеделието вече е провело среща по темата в Европейската комисия и има готовност за ваксинация. Получихме одобрение за ваксина, вчера ваксина е регистрирана за територията на нашата страна, стана ясно от сумите на министъра на земеделието и хранте Георги Тахов.

