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България стана член на Европейския механизъм за стабилност

11.06.2026 / 16:11 2

Снимка Фейсбук, Министерство на финансите

За първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) участва български финансов министър. Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев се включи в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма в Люксембург днес, съобщават на страницата на Министерство на финансите във Фейсбук.

Преди нея се състоя официалната церемония по приемането на България в ЕМС. Събитието се проведе непосредствено след депозирането в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация на присъединяването.

Включването на България в ЕМС е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото. С присъединяването си към ЕМС, България задълбочава интеграцията си във фискалната и икономическа архитектура на еврозоната, пише още в публикацията.

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Коментари
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kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 620228 | Одобрение: 121313
По-точно казано - България стана членка !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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cron1 (преди 25 минути)
Рейтинг: 157358 | Одобрение: -22417
В БГ, стабилна е само КОРУПЦИЯТА!!! Свине!!!
Марио Кроненберг

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