България стана член на Европейския механизъм за стабилност

Снимка Фейсбук, Министерство на финансите

За първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) участва български финансов министър. Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев се включи в Годишната среща на Управителния съвет на Механизма в Люксембург днес, съобщават на страницата на Министерство на финансите във Фейсбук.

Преди нея се състоя официалната церемония по приемането на България в ЕМС. Събитието се проведе непосредствено след депозирането в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз от страна на България на документа за ратификация на присъединяването.

Включването на България в ЕМС е последната институционална стъпка в процеса на приемането на еврото. С присъединяването си към ЕМС, България задълбочава интеграцията си във фискалната и икономическа архитектура на еврозоната, пише още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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