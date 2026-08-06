България стартира мащабен проект за космически и отбранителен център на бившето летище Доброславци

кадър: Гугъл мапс

Бившето военно летище в Доброславци, чиято активна летателна дейност е преустановена преди 25 години, ще бъде трансформирано в най-големия развоен космически и отбранителен център в Европа, предаде БГНЕС.

"Днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели, високи амбиции, имат смели визии и най-вече доказан глобален успех в областта на иновативните индустрии. Днес подписваме меморандум за разбирателство между българското правителство и Starbase Europe, така че да реализираме един приоритетен инвестиционен проект на базата на публично-частно партньорство. Тук ще се изгради един високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Не само пистата ще запази своята функционалност – ще бъде ремонтирана, удължена и ще остане като база за подготовка на НСО. Това ще даде тласък на целия този проект за развитие на общините в региона, нов силен тласък. Още нещо важно – най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година: Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери много по-ефективно, много по-оперативно", заяви премиерът Румен Радев, който днес посети зоната край село Доброславци.

"Това, което се случва тук, е всъщност събирателен образ на икономическата политика на правителството, а именно инвестиции в икономиката на знанието, във високотехнологични производства. Тук наистина този високотехнологичен парк ще бъде и за отбранителната индустрия, за научни изследвания и развой. И аз се надявам, че точно по този начин ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. И успехът на тази инициатива ще се измерва не толкова с обема инвестиции, не толкова със създадените работни места, а с факта, че по този начин ще развиваме и ще задържаме тук таланта на младите българи и България ще намира достойно място в индустриите на бъдещето на 21-ви век", каза Радев.

Проектът е изключително мащабен и ще се осъществи на няколко етапа. Според инвеститора Райчо Райчев (основател на EnduroSat), първата фаза ще продължи три години. В този период ще бъде възстановена изцяло летателната способност на съществуващата писта, ще се обособи голяма зелена зона и ще бъде изградена първата част от индустриалните мощности.

Планът предвижда в Доброславци да се извършва цялостното сглобяване, тестване и квалификация на най-новото поколение български сателити, чиято маса достига между 1 и 3 тона, а при разтворени соларни панели размерите им се доближават до тези на пътнически самолет Боинг 737.

Освен индустриален капацитет, на територията на летището ще бъде изграден и изследователски и образователен център. Той ще обедини създадените преди две години съвместни магистърски програми по „Космическо инженерство и технологии“ между Софийския университет, Висшето военноморско училище и Висшето военновъздушно училище.

Инвеститорите и местната власт гарантират, че проектът няма да доведе до замърсяване на екосистемата. Кметът на район Нови Искър Владислав Владимиров изрази задоволство, че изоставеното от десетилетия пространство ще получи нов живот, ще създаде нови работни места и ще даде тласък на общините в региона, без да се налагат тежки и мръсни строителни дейности. Същевременно, възстановената и удължена летателна писта ще запази функционалността си и ще служи като база за подготовка на Националната служба за охрана. "За нас е изключителна гордост, че един такъв мащабен проект ще се случи на територията на нашия район и в частност в село Доброславци. Летището стои изоставено прекалено дълго време, така че за нас всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места и изобщо ще вдъхнем нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава. Благодаря на г-н Райчев и на премиера за договора, който са сключили и са приели вчера на Министерски съвет", заяви Владимиров.

На въпрос на медията дали протоколът от замразяването на договора с турската компания „Боташ“ ще стане публичен, премиерът препрати въпроса към търговските дружества, които единствени имат правото да публикуват документацията.

Относно скорошния словесен сблъсък между младежки групи в Банско, довел до обвинения в антисемитизъм, премиерът категорично осъди езика на омразата и припомни историческата толерантност на българския народ, спасил своята еврейска общност по време на Втората световна война. Той призова чуждестранните политици да се запознават с фактите, преди да правят прибързани изявления, а гостите на страната – да спазват законите и благоприличието, без да провокират напрежение.

Решението за създаването на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД беше взето през април 2023 г. от служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Теренът от над 290 хектара (2 900 000 кв.м.), разположен на едва 15 км от центъра на София, беше определен за първата в България специализирана и отраслово ориентирана индустриална зона.

Първоначалният замисъл на държавата, чрез „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ), беше зоната да обслужва приоритетно автомобилната индустрия, предлагайки терени за чисто и зелено производство. Военновъздушната база там беше окончателно закрита през 2003 г., а терените пустееха в продължение на две десетилетия, включително след нереализирани идеи за изграждане на писта за Формула 1 през 2009 г.

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