България стартира със загуба в Лигата на нациите за жени

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Фаулстарт записа България в Лигата на нациите по волейбол за жени. Тимът ни отстъпи с 0:3 (22:25, 16:25, 25:27) на Италия. Турнирът в поток номер 2 се провежда в Бразилия, пише БТА.

Първата част бе равностойна до 11:11, но след това италианките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24:22 и поведоха след ас на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24 :16, а Бинто Диоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2-0 в геймовете.

Българките спечелиха първите четири точки в третия гейм и се стигна до 24:23, след което националките получиха геймбол. Той обаче бе спрян от неуспешна блокада и след още четири разигравания италианките затвориха мача.

Александра Миланова бе най-резултатна за България с 12 точки, Микаела Стоянова отбеляза десет. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Антропова.

Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни.

Редактор "Екип на Петел",

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