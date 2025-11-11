България става Япония: БДЖ ще ни плаща, ако влакът закъснее
В Европа или Япония, ако влакът закъснее – получаваш компенсация. В България – получаваш обещание, че някой ден ще получаваш компенсация. Правителството внесе в Народното събрание промени в Закона за железопътния транспорт, които формално въвеждат европейските правила за правата на пътниците и предвиждат по-високи глоби за жп превозвачите. Но ключовата разпоредба – обезщетения за пътници при закъснение на влакове – няма да се прилага преди 2028 г., защото БДЖ официално е заявило, че „не може да понесе разходите“, пише Фрог
На теория – модерно, европейско. На практика – някъде около 2028–2029 година.
Компенсации? Да, но след няколко години
Според европейската директива пътниците трябва да получават обезщетение при закъснение на влака – по подобие на авиокомпаниите.
В България обаче това право на практика няма да съществува в следващите четири–пет години, защото БДЖ официално е заявило, че: „Не може да понесе разходите за компенсации“.
Така държавата поиска дерогация, обяснявайки, че железниците имат остарял подвижен състав и че непрекъснатите ремонти по инфраструктурата правят закъсненията неизбежни – и, разбира се, твърде скъпи за компенсиране.
Глобите – уж по-високи, но… също след години
В момента, ако превозвач не изплати компенсация на пътник, глобата е между 2000 и 5000 лв. Според предложените промени тя ще се увеличи до 2700–6750 лв.
Звучи добре, нали? Само че новият размер ще се прилага едва от 4 декември 2029 г. До тогава – „европеизация на разписанието“, но не и на отговорността.
Отлагат се и други права на пътниците
Освен компенсациите, отложено е и задължението жп превозвачите да осигуряват:
– храна и напитки при дълго закъснение;
– хотел, ако пътуването не може да продължи;
– алтернативен транспорт, ако влакът е отменен.
И тук глобите би трябвало да станат по-сериозни – от сегашните 5000–10 000 лв. на 6750–13 500 лв. Но… и тези санкции ще влязат в сила чак в края на 2029 г.
Превозвачите получават още отсрочки
България иска още една дерогация – от авансовите плащания към други железопътни дружества в ЕС, когато те осигуряват транспорт при прекъснат маршрут. Превозвачите ще получат още време, преди да им се наложи да се държат като част от европейския транспортен пазар.
Официалното обяснение: БДЖ няма капацитет, ресурс и финанси да прилага европейските правила. Неофициалното усещане: както винаги, пътникът е някъде последен в списъка.
Докато в други държави спорят колко бързо да се изплати компенсацията на пътника, в България още обсъждаме дали изобщо трябва да се плаща.
До 2029 г. пътниците могат да продължат да получават най-традиционната форма на обезщетение: „Разбираме неудобството. Благодарим за търпението“.
