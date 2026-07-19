България трябва да победи Франция, за да се класира за финалите на Волейболната лига на нациите

Снимка: Булфото, архив

Националният отбор на България за мъже не получи помощ от съставите на Иран и Германия и ще трябва да победи Франция, за да се класира за финалите на Волейболната лига на нациите.

След изиграването на последните си мачове от турнира Турция и Украйна са пред България в класирането, но възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини срещат Франция точно в полунощ тази вечер, предава БТА. Успех над "петлите" в Чикаго, независимо от резултата, ще бъде достатъчен за продължаване сред най-добрите осем.

Турция се класира за финалната фаза на турнира след успех с 3:1 (17:25, 25:22, 25:16, 25:19) гейма над Иран. Южните ни съседи завършват с осем победи, четири загуби и общо 22 точки.

Украйна победи също с 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 26:24) гейма Германия. Украинците за момента са седми, но ще трябва да чакат грешна стъпка на България, за да продължат напред. Те имат седем победи, пет загуби и 23 точки.

Преди мача с Франция България е със седем победи, четири загуби и 20 точки. Загуба на Украйна или Турция щеше да направи двубоя с Франция протоколен за българския отбор.

Финалите във Волейболната лига на нациите ще се проведат от 29 юли до 2 август в Китай. Сигурно място в тях имат домакините от Китай, както и Япония, Полша, Словения, Италия, САЩ и Турция.

Редактор "Екип на Петел",

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