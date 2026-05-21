България успя да спечели "Евровизия" с бюджет от само 200,000 евро - един от най-ниските

Победата на България на "Евровизия 2026" не беше просто музикален успех. Тя беше силна заявка към цялата европейска музикална индустрия, че креативността, стратегията и автентичността могат да преодолеят дори най-ограничените финансови ресурси. Това пише в свой анализ изданието Eurovision Fun, предаде Актуално.

Във времена, когато много държави инвестират милиони евро в екстравагантни продукции, българската делегация доказа, че един внимателно разработен проект може да достигне върха със значително по-малък бюджет. Според информация на изданието общият бюджет на българския проект за "Евровизия" тази година е бил приблизително 200 000 евро - изключително ниска сума по стандартите на "Евровизия".

В същото време страни като Испания, Италия, Обединеното кралство и дори Гърция често харчат няколко пъти повече само за организация и реклама. Коментари в социалните мрежи гласят, че класиралата се на 23-о място Германия е похарчила 500 000 евро за представянето си, а Великобритания, която остана последна с 0 точки - 1,1 млн. евро.

България се завърна на "Евровизия" през 2026 г. след години отсъствие поради финансовите затруднения, пред които е изправен общественият радио- и телевизионен оператор БНТ. Въпреки това завръщането беше не само успешно, но и доведе до историческата първа победа на страната на "Евровизия", с песен и изпълнение, които доминираха на големия финал.

DARA с песента "Bangaranga" успя да спечели както журито, така и публиката, като събра 516 точки и остави зад гърба си много от най-големите фаворити на конкурса.

Най-впечатляващият аспект обаче беше не само самата победа, а и начинът, по който се случи.

Българската делегация не се опита да имитира традиционните "скъпи" формули на "Евровизия". Вместо безброй LED ефекти, масивни сценични конструкции и претоварени визуализации, те избраха да се съсредоточат върху три основни елемента с относително ниски финансови разходи, но със значително въздействие.

